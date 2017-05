Governo do Estado entrega 42 viaturas para municípios da região do Bolsão nesta terça-feira

Com o objetivo de garantir mais segurança e proporcionar um policiamento presente e atuante em Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, entregam nesta terça-feira (30), 42 viaturas para 14 municípios da região do Bolsão, que totalizam mais de R$ 6,1 milhões de investimentos na área de segurança pública.

A primeira solenidade de entrega está marcada para acontecer às 8h, no Centro de Eventos da praça Carnaíba, localizado na avenida Major Francisco Faustino, na área central de Paranaíba. Durante o evento serão entregues 24 viaturas, que totalizam R$ 3.606.323,34 de investimentos, para as polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros.

Logo depois, às 10h30, o governador Reinaldo Azambuja e o secretário da Sejuso seguem para o município de Três Lagoas, onde realizam a entrega de mais 18 viaturas, que representam R$ 2.537.261,00 de investimentos do Programa MS Mais Seguro para as unidades das polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros. O vento será realizado na praça senador Ramez Tebet, localizada na avenida Antônio Trajano.

As entregas fazem parte da 4ª etapa do programa MS Mais Seguro, que é considerado o maior programa da segurança pública da história de Mato Grosso do Sul, garantindo até agora R$ 76.391.151,14 de investimentos somente nas aquisições de 620 viaturas, 755 armas, 903.258 munições e 5.925 equipamentos de proteção pessoal; além das reformas (R$ 10 milhões) e demais ações que representam mais de R$ 115 milhões de recursos na área da segurança.