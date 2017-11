Governor lamenta morte de Ruiter e destaca legado

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), em nota, lamentou a morte do prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira na madrugada desta quarta-feira (1°).

Em nota, o governo do Estado destacou o legado do prefeito. "Que ao seu legado de dedicação nas ações em defesa da cidade fortaleçam a caminhada cotidiana de sua família e do povo corumbaense".

Ruiter Cunha, que tinha 53 anos, e era servidor de carreira do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF) de Mato Grosso do Sul.