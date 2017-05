Governo do Estado lança campanha de vacinação contra a febre aftosa

Com o tema “Vacinação garante bons lucros”, o governador Reinaldo Azambuja lança na manhã desta terça-feira (2), a campanha de vacinação contra a febre aftosa em Mato Grosso do Sul. A campanha pretende imunizar mais de 20 milhões de animais em todo o Estado, que possui o quarto maior rebanho do País.

Em novembro de 2016, na segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa em Mato Grosso do Sul, foram vacinados 9.341.401 bovinos e bubalinos, o que corresponde a 99,47% do rebanho envolvido naquela etapa (9.390.820 milhões).

Mesmo com um consumidor cada vez mais exigente e regras cada vez mais rígidas, o diretor presidente da Iagro, Luciano Chiochetta, afirma que Mato Grosso do Sul está seguro e acompanha os demais Estados com condições reais para uma possível mudança de status.

Vacinação

Com exceção do rebanho da região do Pantanal – onde os proprietários podem fazer opção por realizar a vacinação em apenas uma das duas etapas, maio ou outubro – todos os animais devem receber a dose da vacina no Estado, que só podem ser adquiridas durante o período estipulado no calendário.

Para os produtores da Região de Fronteira a liberação do sistema para comercialização das revendas teve início em 28 de abril, e se estende até 31 de maio podendo o registro ser realizado de 1º de maio a 19 de junho.

Para os produtores da Região do Pantanal a liberação do sistema para comercialização das revendas teve início em 28 de abril, e a compra e aplicação de 1º de maio a 15 de junho podendo o registro ser realizado de 1º de maio a 30 de junho.

Ainda segundo o diretor presidente, os animais destinados ao abate poderão transitar sem a vacina da etapa vigente até o registro do CT-13 da propriedade. Após este prazo todos os animais deverão estar vacinados.