Governo e Infraero discutem ampliação e melhorias no Aeroporto de Campo Grande

A expansão e melhorias no Aeroporto Internacional de Campo Grande foram discutidas pelo secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck em reunião com o superintendente do aeroporto da Capital, Richard Aldrin Fernandes Custódio e o gerente comercial e de Logística de Carga da Infraero, Luciann de Aquino Evangelista, realizada na segunda-feira (30).

Na reunião foram tratados assuntos relacionados à necessidade de expansão das atividades do aeroporto no que diz respeito ao número de voos, ampliação do terminal, ampliação da logística, uso da área de alfândega para expansão de negócios, além de questões ambientais.

“Vamos trabalhar com várias frentes, entre governo, Infraero e prefeitura municipal. Como ação imediata, vamos nos reunir com as companhias e pedir a ampliação do número e melhoria dos horários de voo para Campo Grande. Vamos buscar recursos para ampliar a área de cargas e aumentar o fluxo de cargas, em especial na importação. De imediato, vamos resolver a questão de licenciamento do aeroporto. Nos próximos dias, a equipe do Imasul vai vistoriar o local para concessão da licença”, informou Jaime Verruck.

Na avaliação do secretário, o aeroporto de Campo Grande é um importante fator de desenvolvimento para o Estado. “O início desta parceria, já com ações concretas, tanto na dimensão de cargas e de passageiros deve resultar em resultados imediatos para a população e de estímulo ao crescimento econômico”, afirmou.

Será agendada uma reunião entre o presidente da Infraero, Antônio Claret de Oliveira e o governador Reinaldo Azambuja para dar continuidade às ações. “Como a questão do aeroporto não se restringe ao desenvolvimento econômico, a Segov vai estabelecer os contatos com outras secretarias que podem contribuir no processo”, finalizou o secretário Jaime Verruck.

Participaram do encontro o secretário adjunto da Semade, Ricardo Senna, o coordenador de Apoio aos Negócios Internacionais, Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues e Sérgio Gonçalves, representando o secretário Eduardo Riedel, da Segov.