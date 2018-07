Neste domingo (1º) a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul assinam às 9h o convênio para reforma e adequação do Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, mais conhecido como Guanandizão, no valor de R$ 2 milhões. Fechado há cinco anos, o local voltará a receber os grandes eventos esportivos em diversas modalidades.

Serão feitos reparos e vedação de buracos na cobertura, instalação de tela de proteção em torno do ginásio, pintura interna e externa, reforma e readequação dos sanitários, revitalização do piso interno, substituição do vinil da quadra, revisão total da elétrica, reforma e execução de calçada externa com acessibilidade, regularização e pintura das quadras de esporte externas, entre outras benfeitorias.

Na manhã da última quinta-feira (28) o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra e o secretário de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul, Carlos Alberto Assis visitaram o local para definir a cerimônia de assinatura.

De acordo com Rodrigo Terra, o convênio vai possibilitar a segunda etapa do projeto para reabertura do local. Parte dos trabalhos que visam a liberação do espaço já foi executada pela prefeitura. “Estamos na segunda fase do projeto. A primeira possibilitaria a abertura parcial e agora será possível a abertura completada”. A previsão é que as obras sejam concluídas no ano que vem.

Segundo o Secretário de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul, Carlos Alberto Assis, o investimento no esporte. “Esse ginásio tem história em Mato Grosso do Sul e esse convênio será um ganho para o desporte de Campo Grande e vai favorecer em muito o desenvolvimento do esporte em Mato Grosso do Sul”.

Na ocasião serão oferecidas oficinas de esporte e lazer e ações de recreação para a comunidade a partir das 8 horas. Serão oferecidas gratuitamente oficinas de ginástica, zumba e pilates, além de brinquedos infláveis. Quem for ao local também poderá acompanhar as finais da Copa Guanandizão no campo de futebol e as finais da Copa Metropolitana de Futevôlei na quadra de areia.

O ginásio tem capacidade para 8,2 mil pessoas e foi inaugurado em 1984. O local foi interditado em 2013 pelo Corpo de Bombeiros devido a falhas na estrutura hidráulica.

História

O ginásio poliesportivo é o maior de Mato Grosso do Sul e foi construído pelo Estado em 1984 e interditado em 2013 pelo Corpo de Bombeiros. O último grande evento realizado no ginásio foi o show do cantor Roberto Carlos, no dia 7 de novembro de 2013. De lá para cá, as federações esportivas e os produtores de eventos ficaram privados de usar um ambiente fechado para 8.240 pessoas.

O Guanandizão motivou a formação de uma equipe de vôlei de expressão nacional, a Copaza. O clube revelou os atletas Carlão e Pampa, campeões olímpicos em 1992, e enfrentou no ginásio equipes do nível da Pirelli e Minas.

Um dos maiores espetáculos presenciados pelo público sul-mato-grossense foi o confronto pela Liga Mundial de Vôlei entre Brasil e Portugal, que se enfrentaram nos dias 19 e 20 de junho de 2004. O Brasil venceu facilmente os dois jogos (com transmissão pela TV) por 3 a 0, em menos de 70 minutos cada.

Outra competição com a presença de ícones do esporte nacional foi a etapa do Troféu Brasil de Ginástica e Circuito Caixa de Ginastica Artística e Rítmica, nos dias 27 a 30 de maio de 2010. Na ginástica olímpica, presenças de Diego Hypólito, Mosiah Rodrigues, Arthur Zanetti, Sérgio Sasaki, Daniele Hypólito, Jade Barbosa, Ethiene Franco e Khiuani Dias. Na rítmica, Elaine Sampaio, Rafaela Costa, Anita Klemann, Ana Paula Scheffer e Angélica Kvieczynski.