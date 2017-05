Governo e setor produtivo tratam de logística da produção de grãos de MS

Representantes do setor produtivo de Mato Grosso do Sul pediram apoio do Governo

Representantes do setor produtivo de Mato Grosso do Sul pediram apoio do Governo do Estado, nesta quarta-feira (10.5), para flexibilizar o escoamento e a logística da produção agrícola estadual. Comprometido em dar suporte, o governador Reinaldo Azambuja tratou do assunto com os secretários de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; de Fazenda, Márcio Monteiro; e de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.

Também participaram do encontro o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul), Maurício Saito, o presidente da OCB/MS, Celso Régis, e o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense do Produtor (Ampasul), Walter Schlatter.

Segundo Saito, o Estado deve registrar superprodução de milho na atual safra, estimativa superior a 9 milhões de toneladas. Já a produção da soja, na última colheita, foi superior a 8,5 milhões de toneladas.