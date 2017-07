Governo economiza R$ 814 mil com leilão reverso de carros oficiais

Com média de quatro mil veículos oficiais distribuídos nos 79 municípios do Estado, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), através da Superintendência de Patrimônio e Transporte vem investindo em uma ferramenta bastante eficaz no controle de gastos com a manutenção da frota, o leilão reverso. Nos últimos seis meses a ferramenta produziu uma economia de R$ 814 mil.

Para se ter uma ideia, de janeiro a junho deste ano, 3985 processos de manutenção foram avaliados pela Coordenadoria de Transporte. Na prática, de acordo com o superintendente de Patrimônio e Transporte, José Alberto Furlan, quando um veículo oficial quebra ou requer qualquer tipo de manutenção, o órgão responsável pela utilização daquele veículo através do seu gestor de frota abre um processo de manutenção e, paralelo a isso, já solicita um orçamento em uma das 300 oficinas cadastradas no sistema de gerenciamento de frota do Governo do Estado.

Com orçamento em mãos, o gestor do órgão confere a descrição do serviço que foi solicitado e aprovado e encaminha à Coordenadoria de Transporte para o início do leilão reverso. Antes, porém os peritos da SAD avaliam através de perícia técnica se o serviço solicitado é realmente necessário. Com a abertura do leilão reverso, que é totalmente monitorado, inclusive por auditores, por meio do sistema, as oficinas cadastradas tem acesso à descrição do serviço, incluindo peças e mão de obra para apresentarem suas propostas. O prazo limite para apresentação de propostas é de até cinco dias, segundo Furlan, mas em casos mais simples como por exemplo, a substituição de uma bateria, o leilão é finalizado no mesmo dia e devolvido via sistema com a empresa vencedora para que o órgão providencie o empenho.

Em maio, por exemplo, um caminhão VW-17 utilizado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para serviços de manutenção, no município de Campo Grande deu entrada no leilão reverso com orçamento estimado em R$ 21.576,53, com serviço que incluía toda retífica de motor e câmbio e após três dias, o processo foi finalizado no valor de R$13.100, contabilizando uma economia de R$ 8.476,53 aos cofres estaduais. No início de março, um Fiat Ducato Maxicargo utilizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública no município de Dourados, deu entrada no leilão reverso com orçamento inicial de R$ 16.684 e teve o processo finalizado em R$ 10.500, totalizando uma economia de R$ 6.184. “O leilão reverso é uma ferramenta importante para o Governo, porque através dessa ação, que é monitorada e acompanhada por todas as empresas que participam desse processo é que efetivamente conseguimos negociar nos preços de mão de obra, de peças e garantia no serviço oferecido”, garante o secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis.

Mais além, Assis explica que o leque de fornecedores está aberto para qualquer empresa que queira participar. “Qualquer cidadão que seja proprietário de uma oficina, esteja apto e queira participar do processo de leilão reverso, pode se cadastrar em nosso sistema. Para o Governo quanto maior o leque de fornecedores, melhor, porque além de estimular a competitividade, a administração consegue promover de forma, mais ampla, a rotatividade nas oficinas”.

Além dos veículos tradicionais como carros e motocicletas a Coordenadoria de Transporte é responsável por gerenciar toda frota do Governo do Estado incluindo caminhões, carretas, motores de popa, embarcações, desencarceradores, escada magirus, motosserra e geradores.