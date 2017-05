Governo entrega 115 novas viaturas para a Polícia nesta sexta

Frota de 115 viaturas será entregue pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (26.5), às 15h, na praça do Rádio Clube, na maior entrega da história da polícia sul-mato-grossense. Os veículos irão atender à Capital e municípios do interior do Estado e foram adquiridos via licitação que permitiu a economia de R$ 14 milhões em relação ao preço de mercado.

Os investimentos fazem parte da 4ª etapa do Programa MS Mais Seguro, lançado no ano passado para reestruturação da segurança pública. Somente nesta 4ª etapa, o Governo investiu R$ 43,8 milhões que permitiram a aquisição de mais de 300 viaturas para atender às Polícias Civil, Militar, Perícia e Corpo de Bombeiros.

Entre os veículos, 195 são do modelo Trailblazer. Cotadas a R$ 200 mil, elas já vêm equipadas com giroflex e sistema de rádio e foram adquiridas via licitação por R$ 128.600 cada, gerando economia de cerca de R$ 14 milhões em relação ao preço de mercado. Resistentes, com tração 4×4 e câmbio automático os veículos já vêm com 90 mil quilômetros de revisão incluídos na compra.

Nesta sexta-feira (26.5), 115 viaturas serão entregues à Capital e entorno, beneficiando Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos. Os veículos restantes serão enviados a outros municípios do interior do Estado. No último sábado, o Governo do Estado entregou em Dourados 32 viaturas para atender à cidade e região. Na terça-feira, o Corpo de Bombeiros recebeu a maior entrega de sua história, com 21 novas viaturas.

“Nós estamos fazendo um grande investimento porque a segurança pública é uma das prioridades do nosso Governo. O MS Mais Seguro como um todo vai entregar 700 viaturas para os 79 municípios. Trocamos todos os coletes que estavam vencidos quando assumimos a gestão, melhoramos as estruturas, compramos armamento, munição, oferecemos cursos de capacitação”, detalhou o governador Reinaldo Azambuja. “Temos um rol de investimentos nos 79 municípios e as melhorias vão seguir sendo feitas”, completou.

“Hoje todas as forças estão sendo feitas para que nenhum município fique sem receber uma viatura para atender a estrutura da Segurança Pública. É muito importante que possamos oferecer aos nossos policiais e bombeiros uma melhor estrutura, armas, coletes, equipamentos, novas instalações. E as viaturas vêm complementar o trabalho ostensivo das nossas forças. É um ganho enorme para nossa corporação e um ganho maior ainda para todos os moradores do nosso Estado”, afirmou o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa.