Governo entrega 348 casas por mês em Mato Grosso do Sul

Mais moradia para Mato Grosso do Sul. Em dois anos e cinco meses de gestão, completados em maio de 2017, o governador Reinaldo Azambuja garantiu 13.883 moradias aos sul-mato-grossenses. Desse total, 10.098 já foram entregues à população; outras 3.735 estão contratadas, ou seja, em processo de construção.

Os números da habitação revelam que Reinaldo Azambuja entregou 348 casas por mês desde que assumiu o comando do Estado. E essa quantidade deve ficar ainda maior, já que a meta do Governo do Estado é contratar mais unidades habitacionais até o fim de 2018. Só para este ano, segundo a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), serão 4,5 mil novas unidades pactuadas.

Um dos objetivos é diminuir o déficit habitacional do Estado, que era de 85 mil moradias em 2010 (IBGE). Outro é garantir moradia às pessoas que mais necessitam. Para superar esses desafios, em tempos de crise econômica nacional, a administração estadual tem buscado parcerias com o Ministério das Cidades, bancos públicos e as prefeituras municipais.

Ao longo dos últimos meses, o governador fez uma série de reuniões no Ministério das Cidades em busca de recursos federais. “Queremos diminuir o déficit habitacional de Mato Grosso do Sul e estamos reivindicando a inclusão do nosso Estado em programas federais de seleções para construção de novas casas”, afirma.

A busca por parcerias já tem gerado frutos. Nesta semana, o Ministério das Cidades anunciou a retomada da construção de mais de 20 mil casas e apartamentos em todo o Brasil. As obras estavam paralisadas devido a entraves entre construtoras e agentes financiadores. Com a intervenção Federal e a parceria do Governo do Estado, Mato Grosso do Sul será beneficiado com o reinício da construção 468 casas populares (313 em Naviraí, 85 em Pedro Gomes e 70 em Coxim).

Dignidade

O setor habitacional é considerado uma das prioridades de governo, garante Reinaldo Azambuja. “A casa própria dá dignidade à família e melhora a qualidade de vida. Investir em habitação é investir nas pessoas”, avalia o governador. Segundo ele, quando entregues, as moradias beneficiam, em sua maioria, mulheres e pessoas com renda familiar baixa.

Exemplo de beneficiária que teve a vida transformada é a dona de casa Daiane Fernanda Saraiva, de 26 anos. “É muito bom sair do aluguel, ter casa própria e realizar um sonho. Desde que me casei, há 10 anos, moro de aluguel, sempre escolhendo casas bem simples, sem forro e sem piso para economizar. Agora, que tenho a minha casa, vou economizar para poder melhorar sempre”, conta.

A jovem, que é mãe de duas filhas, foi contemplada com uma casa de 42,80 m² com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e sistema de aquecimento solar. A moradia fica no residencial Jardim dos Ipês, em Fátima do Sul. O conjunto tem ao todo 300 casas, dois parquinhos, duas academias ao ar livre e duas quadras de esportes, além de um centro de convivência. O empreendimento foi entregue pelo governo em maio de 2017 e custou R$ 15,1 milhões aos cofres públicos – recursos da União, Estado e Prefeitura.

Somente em maio deste ano, o Governo do Estado inaugurou casas em Fátima do Sul (300), Itaporã (50) e Sidrolândia (14).