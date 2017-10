Governo entrega Prêmio de Inovação na Gestão Pública nesta quarta

O Governo do Estado realiza na próxima quarta-feira (25), a entrega do Xll Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública.

Na edição deste ano, seis servidores públicos estaduais ganhadores do concurso levarão um total de R$ 24 mil reais em prêmios.

O evento acontecerá às 10 horas, no auditório da governadoria, e deve contar com todos os participantes.

No total foram 73 inscritos em duas modalidades: PRÁTICAS INOVADORAS DE SUCESSO: trabalhos apresentados através de relatos de práticas implementadas, proveniente de desenvolvimento com esforço e conhecimento do servidor ou grupo de servidores, com resultados mensuráveis, consideradas inovadoras em relação a práticas anteriores, e IDEIAS INOVADORAS IMPLEMENTÁVEIS, trabalhos apresentados por meio de pré-projetos que possam vir a ser implementados no âmbito do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, possibilitando produzir resultados positivos para o serviço público e para a sociedade.

O Prêmio de Gestão Pública tem como objetivo incentivar os servidores públicos a contribuírem para a modernização da gestão, valorizando e premiando projetos que venham oferecer boas entregas e melhores serviços junto à população.

Os projetos classificados em 1º, 2º e 3º lugar, nas duas modalidades, receberão o valor de R$ 6 mil, R$ 4 mil e R$ 2 mil reais, respectivamente, totalizando o valor de 24 mil reais. Todos os participantes que tiveram seus projetos habilitados receberão, posteriormente os certificados de participação como incentivo para continuarem inserindo suas ideias e práticas nas das próximas edições, este ano foram 58 projetos habilitados.

O concurso teve a colaboração da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica – Segov, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, e Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul – FUNDECT, a Federação de Trabalhadores de Educação de Mato Grosso do Sul - FETEMS, e a Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado do MD- FESERP.