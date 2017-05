Governo entrega primeiro quartel dos Bombeiros de Nova Alvorada do Sul

A estrutura inaugurada em Nova Alvorada do Sul conta com duas viaturas operacionais

Nova Alvorada do Sul recebeu nesta segunda-feira (29.5) o primeiro Quartel Comunitário do Corpo de Bombeiros, inaugurado por meio da parceria do Governo do Estado com a Prefeitura. Agora, o município que já tem 25 anos de fundação e dependia de militares de cidades vizinhas, terá seu próprio atendimento.

“É no momento da crise que nós temos que buscar as parcerias, buscar resolver os problemas da sociedade. E aqui está um bom exemplo a ser seguido, que é a criação dessa unidade dos Bombeiros comunitários do Mato Grosso do Sul”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja, na solenidade de inauguração.

Na parceria, o Governo do Estado disponibilizou militares e equipamentos. A Prefeitura, por sua vez, locou o prédio onde o quartel irá funcionar e pôs à disposição 16 servidores, que irão se revezar em equipes de três pessoas 24h. O trabalho deles será dar suporte aos bombeiros.

Comandante-geral do Corpo de Bombeiros em MS, Esli Ricardo de Lima, destacou que os militares que irão integrar o primeiro quartel do município estão devidamente preparados para atender a todas as situações que coloquem em risco a vida ou o patrimônio no município.

A estrutura inaugurada em Nova Alvorada do Sul conta com duas viaturas operacionais, sendo um carro de incêndio e um pré-hospitalar para ajudar também em buscas e salvamentos. Outras duas viaturas administrativas estarão à disposição, além de oito bombeiros que atuarão com suporte dos 16 bombeiros comunitários treinados pela Prefeitura.

Os investimentos mesmo no momento de crise são decorrentes da prioridade dada pela gestão estadual à Segurança Pública. “Quando a gente quer construir as parcerias verdadeiras em benefício das pessoas é possível transpor as crises, transpor os obstáculos”, afirmou o governador.

Na avaliação do secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, a instalação da unidade comunitária dos Bombeiros revela a criatividade do Governo em investir superando os obstáculos. “Foi uma junção de esforços e um fato histórico para Mato Grosso do Sul”, apontou.

Além do quartel, Reinaldo Azambuja destacou a entrega de uma estrutura conjunta para a segurança pública do município, que incluiu viaturas para as Polícia Civil e Militar. No município, o Governo do Estado também tem investido R$ 7,7 milhões em saneamento básico, e emendas no valor de R$ 1 milhão para drenagem e pavimentação.

Para o prefeito Arlei Barbosa, a parceria com o Governo tem permitido ao município viver um momento ímpar. “A instalação dos bombeiros na cidade dá mais qualidade de vida e torna o ambiente mais seguro”, comemorou.

No município, o governador Reinaldo Azambuja visitou ainda a escola agrícola, que atualmente está fechada. Governo do Estado e prefeitura estudam formas de parceria para transformar a unidade em um colégio militar dos Bombeiros.