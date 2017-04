Governo exigirá que grevistas reponham horas faltadas

Os servidores do Governo do Estado que participarem da paralisação marcada para esta sexta-feira (28) em todo o país contra as reformas da previdência e trabalhista Terão que repor as horas faltadas caso contrário haverá desconto.

O governador Reinaldo Azambuja entende que é necessário preservar os serviços públicos. “Nós temos uma determinação de que aquele faltar serviço deverá repor essas horas num outro dia. Aquele que não quiser repor terá o dia cortado, como é a regra dentro do Governo do Estado”, afirmou.



Sobre a paralisação

Programados para esta sexta-feira (28), protestos contra as reformas da Previdência e trabalhista devem fechar escolas, delegacias e o comércio, além de parar o transporte coletivo e atingir o funcionamento de postos de saúde e hospitais.

Serviços oferecidos pelos bancos, no último dia para a entrega da declaração do IR (Imposto de Renda), podem ser prejudicados e ao menos parte dos empregados dos Correios também deve parar.

O movimento é nacional e pretende, conforme diz o slogan lançado pelos movimentos sindicais, “parar o Brasil”.

No Estado, além do ato, marcado para começar às 8h na Praça Ary Coelho, em Campo Grande, sindicatos também estão planejando bloqueios em pontos estratégicos das rodovias federais e estaduais.