Governo faz reunião para discutir greve de caminhoneiros

O governo convocou para esta quarta-feira (23), às 14h, uma reunião para discutir a paralisação dos caminhoneiros. Os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Valter Casimiro Silveira (Transportes), e Carlos Marun (Secretaria de Governo), vão conversar com os presidentes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Mario Rodrigues e da Associação Brasileira de Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes.

A reunião será na Casa Civil, no Palácio do Planalto, em Brasília.

A paralisação que completa três dias nesta quarta-feira, provoca desabastecimento de mercadorias e combustíveis, além de problemas de trânsito e congestionamentos. Também há relatos de reflexos na aviação civil.

Os caminhoneiros protestam contra o preço dos combustíveis, especialmente do diesel, em rodovias do país e a cobrança de pedágios, mesmo quando os veículos estão com os eixos levantados. O protesto que começou na última segunda-feira (21), é por tempo indeterminado.

Na noite de terça-feira (22), o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, confirmou acordo feito entre governo e Congresso Nacional para redução do preço do diesel. Guardia disse que o governo eliminará a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre o diesel e, em contrapartida, os parlamentares devem aprovar o projeto de reoneração da folha de pagamento.

A medida precisa ser aprovada pelo Congresso. O assunto é tema de uma audiência pública hoje na Comissão de Minas e Energia na Câmara. No próximo dia 30, haverá uma nova rodada de discussões durante comissão geral no Congresso.