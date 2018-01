Governo Federal contempla três cidades de MS com o Cartão Reforma

Três cidades do Mato Grosso do Sul foram beneficiados com o programa Cartão Reforma que conta com recursos da União. O Ministério das Cidades divulgou na quarta-feira (4) os Estados que foram contemplados em todo o país na etapa inicial do Edital 002/17, O valor total do investimento é de R$ 100,4 milhões.

Foram contemplados municípios em 13 estados: Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

"O Ministério das Cidades reconhece e tem total ciência da importância de ações como essa para a melhora da qualidade de vida dos brasileiros. Por meio dessa ação vamos beneficiar aproximadamente 17 mil famílias e alcançar o maior objetivo do Governo Federal de dar condições dignas a todos"; ressaltou o ministro Alexandre Baldy.

O Programa permite que famílias com renda mensal de até R$ 2.811 comprem materiais de construção destinados a melhorias em suas unidades habitacionais, desde que as moradias estejam localizadas em área regular ou passível de regularização.

A seleção das propostas das prefeituras continua em análise pelo Ministério das Cidades e espera-se que até o fim de janeiro outros municípios sejam selecionados pelo programa.

Em Mato Grosso do Sul três cidades serão atendidas pelo programa do Governo Federal: Bataguassu, Ponta Porã e Aquidauana. O limite que cada família terá para investir em sua moradia é de R$ 9 mil.