Governo forma 438 novos agentes penitenciários e prepara entrega de presídios

Novos presídios abrem mais de 3 mil vagas no sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul

O Governo do Estado forma em 1º de fevereiro 438 novos agentes penitenciários, que devem reforçar o quadro da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), que hoje conta com efetivo de 1.379 servidores. É a formação da maior turma de agentes penitenciários já realizada pelo Estado.

De acordo com a Agepen, o sistema carcerário do Estado tem 7.327 vagas, mas comporta 15.549 detentos. Com a construção de novos presídios, a previsão é de abertura de 2.588 novas vagas. O diretor-presidente da Agepen, Ailton Stropa Garcia, destaca que os agentes que estão sendo formados pelo Estado não serão “simples carcereiros”. Todos os agentes, segundo o diretor-presidente da Agepen, “têm nível de escolaridade superior e são treinados também para o trabalho de ressocialização, o que é fundamental para a humanização e para desafogar o sistema penitenciário”.

Stropa destaca também os projetos de utilização de mão de obra carcerária na reforma de escolas prédios dos órgãos da Segurança Pública, principalmente delegacias, atingindo dois objetivos: reintegração social e redução dos custos de manutenção de prédios públicos.

Novos presídios

Em Campo Grande estão sendo construídos três presídios no complexo da Gameleira: dois masculinos, com 603 vagas cada, e um feminino, com 407 vagas. Com exceção do feminino, que teve atraso no cronograma em razão de falhas no projeto, as obras da Gameleira serão inauguradas ainda neste primeiro semestre.

presídio abriu 90 vagas, que serão ocupadas após a formação dos novos agentes penitenciários.

Em Coxim, estão em andamento as obras de ampliação do presídio, que terá mais 144 vagas. O mesmo número de vagas será aberto também com ampliação do presídio de Ponta Porã.

Com o aporte de R$ 54.640.972,22 liberados pelo Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), o Governo do Estado vai destinar R$ 31.944,444,44 para a construção de dois presídios em Dourados, um masculino com 800 vagas, e um feminino, com 400 vagas, além de um presídio de regime semiaberto em Corumbá.