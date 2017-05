Governo implanta estradas e pontes e abre corredor de produção e turismo entre Bonito, Corumbá e Cox

Obras estruturantes em execução pelo Governo do Estado criarão um corredor de integração ligando as regiões de Bonito, Porto Murtinho, Corumbá e Coxim, beneficiando o turismo e a produção pecuária dos pantanais do Nabileque, Nhecolândia e Taquari. Estradas estão sendo implantadas ou encascalhadas, com construção de pontes e aterros, rompendo trechos arenosos e inundados da planície pantaneira.

As frentes de trabalho, coordenadas pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), se espalham por várias localidades, incluindo também os municípios de Rio Negro e Rio Verde, e o governo projeta uma estrada que ligará as regiões da Nhecolândia e do Paiaguás, em Corumbá, cruzando uma ponte de concreto construída sobre o Rio Taquari, para se chegar à microrregião de Coxim, no extremo norte do Estado.