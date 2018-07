Governo inaugura residencial em Naviraí

Na última sexta-feira (6) o sonho da casa própria virou realidade para 3,2 mil pessoas em Naviraí com a inauguração do residencial Deputado Federal Nelson Trad. Esse é o maior conjunto habitacional construído no município. A obra foi contratada em 2013 e iniciada em 2014. Erguido através do programa Minha Casa, Minha Vida e contou com investimentos do Governo do Estado, no valor de R$ 3,8 milhões, da União, valor de R$ 44,8 milhões, totalizando R$ 48,6 milhões de recursos. O município contribuiu com a doação do terreno.

Durante a entrega das chaves do residencial também foi autorizada a edificação do Núcleo de Hemodiálise de Naviraí e da pavimentação do Núcleo Industrial. O Governo do Estado também autorizou um investimento de R$ 22 milhões para coleta e tratamento sanitário, universalizando o tratamento de esgoto em Naviraí.

O prefeito José Izauri Macedo, explicou que as tratativas para a construção do residencial com 800 apartamentos começaram em 2008. “São dez anos entre o planejamento, projeto e execução. Houve um esforço muito grande da Caixa Econômica, Governo do Estado e prefeitura para que essa entrega acontecesse. É um desejo antigo da população, possibilitando as pessoas que sonham em ter uma habitação possam ter um abrigo familiar”, completou.

O residencial Deputado Federal Nelson Trad I, II, III e IV é composto por quatro conjuntos com 100 blocos de apartamentos (cada bloco possui oito apartamentos).

Das 800 moradias, 776 terão tipologia padrão e 24 vão conter equipamentos de acessibilidade para deficientes e idosos. Os apartamentos, de 42 m², possuem dois quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro e área de circulação.