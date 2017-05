Governo investe em viaturas e vagas para aperfeiçoamento do sistema penitenciário

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) recebeu do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul mais sete veículos para reforçar os trabalhos administrativos, sendo cinco do modelo Fiat Mobi e dois Spin. Além disso, foram disponibilizados pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) oito carros-celas para serem utilizados no transporte de detentos.

A entrega das chaves foi realizada na sexta-feira (26.5), pelo Programa MS Mais Seguro, que disponibilizou veículos também para as polícias Civil e Militar. A solenidade marcou a entrega da maior frota de viaturas já destinada às forças policiais do Estado, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A inciativa integra o conjunto de ações do Governo, que já destinou investimentos de R$ 76 milhões.

Além da aquisição de viaturas, a agência penitenciária foi contemplada anteriormente com coletes multiameaças para uso dos servidores em serviço e com uma van para transporte de agentes penitenciários em operações táticas.

Em discurso, Reinaldo Azambuja também destacou as obras de ampliação e construção de presídio que estão sendo e serão realizadas no Estado. “Iremos aumentar em 50% o número de vagas em nossos presídios de tudo que foi construído nos 40 anos do sistema prisional de Mato Grosso do Sul”, declarou. “Teremos a construção de quatro presídios e ampliação de outros 10 até o final de 2018”, informou o governador, ressaltando que também está demandando junto ao Governo Federal, por meio de ação no Supremo Tribunal Federal, o custeio de presos federais.

Reinaldo Azambuja ressaltou, ainda, o reforço no número de servidores em mais de 400 novos agentes penitenciários. “Já chamamos primeira equipe, de 200, e estamos preparando o chamamento da segunda”, disse, enfatizando também o importante serviço prestado pelos agentes penitenciário para a segurança da população.

Durante a solenidade de entrega do Programa MS Mais Seguro, o secretário da Sejusp, José Carlos Barbosa, apontou a redução nos custos do governo, por meio do importante apoio da Agepen, com a utilização da mão de obra prisional em obras de reforma de escolas estaduais e delegacias, através dos projetos “Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade” e “Mãos que Constroem”. “Somente na reforma da 4ª Delegacia de Polícia Civil, se fôssemos pelas vias normais gastaríamos em torno de R$ 700 mil e executamos por cerca de R$160 mil”, assinalou.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves o reforço na frota contribuiu para que a instituição cumpra, de forma ainda mais efetiva, o que prevê a Lei de Execuções Penais, garantindo também a implementação de projetos.