Governo investe mais de R$ 13 milhões em saneamento básico em Coxim

Projetando uma nova estrutura no sistema de abastecimento de água potável e esgoto para atender a cidade nos próximos 20 anos, o Governo do Estado investe mais de R$ 13 milhões em saneamento básico em Coxim. Foram aplicados R$ 66 milhões no município no no período 2015/2017.

A este montante somam projetos concluídos, em execução e fase de estudos de projetos para licitação, nos setores de saneamento, infraestrutura urbana (pavimentação e drenagem) e reformas de pontes e habitação (estimativa de 300 unidades). Os investimentos contemplam, ainda, transferências para o sistema de saúde local, aquisição de equipamentos para o Hospital Regional “Dr Álvaro Fontoura da Silva” e reformas e adequações de prédios públicos.

Visita técnica

Em fase final de conclusão (97%), as obras da rede de distribuição de água potável executadas pela Sanesul (Empresa de Saneamento de MS), nos bairros Piracema e Nova Coxim, foram visitadas no começo da semana pelo governador Reinaldo Azambuja, acompanhado do prefeito Aluizio São José, e do diretor-presidente da empresa, Luiz Rocha. Os recursos, totalizando R$ 7 milhões, são próprios da Sanesul, com financiamento da Caixa Econômica Federal.

“Estamos garantindo não apenas o fornecimento ininterrupto da água, com a ampliação da rede e com mais reservatórios e novos equipamentos”, afirmou o governador. “É uma obra que trará qualidade de vida e alavancará o crescimento urbano de Coxim, além de dar suporte para novos empreendimentos”, acrescentou. Durante a visita ao novo sistema, Reinaldo Azambuja foi informado por técnicos da Sanesul de todo o detalhamento do projeto.