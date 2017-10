Governo investe mais de R$ 2 milhões em obras no interior

O Governo do Estado vai investir nos próximos meses cerca de R$ 2,6 milhões em Miranda, Angélica, Cassilândia, Jardim, Paraíso das Águas e Porto Murtinho. O anúncio foi publicado pelo Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (03), onde foram publicados os resultados de duas licitações que beneficiarão os municípios com cascalhamento e projetos executivos.

O investimento de R$ 1.976.389,64 será destinados para a restauração e drenagem de pontos críticos da rodovia municipal Marema, no trecho entre o entroncamento da BR-262 e o entroncamento da MS-185, em Miranda. A extensão total que receberá os serviços é de 56 quilômetros.

Já o resultado da licitação que beneficiará Angélica, Cassilândia, Jardim, Paraíso das Águas e Porto Murtinho destina-se à contratação de empresa para elaboração de projetos executivos de pavimentação asfáltica, drenagem, restauração funcional do pavimento, controle de erosão e conservação do solo. A empresa vencedora da licitação vai realizar os projetos com recursos da ordem de R$ 626.489,33.

A execução dos projetos, assim como o cascalhamento da rodovia, terá início logo após a finalização dos trâmites contratuais com as empresas vencedoras.