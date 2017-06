Governo investe mais de R$5 milhões em pontes no interior do Estado

O governo do Estado divulgou nesta sexta-feira (2), no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado de mais de R$ 5 milhões para construção de seis pontes distribuídas em 5 municípios do Estado.

As cidades contempladas serão: Amambai, Bela Vista, Jatei Eldorado e Corguinho.

Inicialmente a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) havia previsto a construção de 80 pontes, mas foi lançado no último dia 25 de maio editais para mais 10 pontes em concreto armado, o que totaliza 90 novas pontes para MS.