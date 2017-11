Governo investe no combate a pobreza

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (13), o extrato do termo de colaboração, firmado entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho e a Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária de Campo Grande.

O Termo de Colaboração busca promover o combate à pobreza garantindo a integração da população em vulnerabilidade social do Estado, por meio de orientação técnica e profissional das oficinas a serem ministradas no programa, independente de transcrição, o Plano de Trabalho aprovado.

Foi investido neste termo o valor de R$ 1.008 milhão, na parte funcional programática, oriundos do FIS, para as despesas o valor de R$ 84 mil. E o valor de R$ 504 mil para o exercício de 2018 e R$ 420 mil para o exercício de 2019, conforme plano de trabalho.

O termo de Colaboração entre as parte tem vigência de 24 meses a contar da data da assinatura (06/11/2017).

Assinaram o termo Adriano Chadid Magalhães, secretário-adjunto de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, e Romário Garcia Pereira, Presidente da Seleta.