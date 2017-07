Governo lança investimento em Bela Visata

O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda de trabalho nesta quinta-feira (20.7) em Bela Vista – município localizado na região Sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 309 quilômetros de distância da Capital. Lá, Reinaldo vai visitar canteiros de obras, entregar empreendimentos já concluídos e lançar novos investimentos.

Todos os compromissos ocorrerão no período matutino. O governador chegará na cidade, visitará o Bairro Serradinho, onde é construída 102 unidades habitacionais por meio do programa Lote Urbanizado (R$ 2,5 milhões); participará da solenidade de comemoração dos 109 anos de Bela Vista; entregará à população a obra de construção da ponte sobre o Córrego Damacuê (R$ 765,4 mil); e formalizará parceria com a prefeitura para a doação de um prédio ao Corpo de Bombeiros.

Reinaldo ainda vai autorizar o início das seguintes obras: implantação e pavimentação asfáltica do contorno viário da cidade (R$ 14,8 milhões); construção de uma ponte sobre o Rio Apa (R$ 1,1 milhão); construção de uma ponte sobre o Rio Piripucu (R$ 1,3 milhão); construção de uma ponte sobre o Córrego Apamim (R$ 883,5); e construção de duas estações elevatórias de esgotamento sanitário (R$ 1,4 milhão).

O governador também vai assinar documento para o início das seguintes licitações: elaboração de projeto executivo da ponte sobre o Córrego Vacadiga (R$ 1,8 milhão orçados); execução de serviços de reforma da Escola Estadual Castelo Branco (R$ 598,5 mil orçados); execução de serviços de reforma geral da Escola Estadual Ester da Silva (R$ 864,7 mil orçados).

A agenda de trabalho será finalizada com a assinatura de autorização para regularização fundiária do Conjunto Habitacional Cheroga Mi, para 78 famílias que já possuem suas moradias quitadas; e com as visitas ao sistema de videomonitoramento e ao prédio doado pela prefeitura para instalação do Corpo de Bombeiros em Bela Vista.