Governo lança licitações para pavimentar ruas em quatro cidades do MS

O Governo do Estado lançou nesta quinta-feira (21), no Diário Oficial do Estado(DOE), mais quatro licitações para pavimentar ruas e avenidas de quatro municípios de Mato Grosso do Sul, os investimentos podem chegar a mais de R$ 7 milhões.

De acordo com a publicação deverão receber obras de pavimentação asfáltica e drenagem as ruas Mato Grosso, Guanabara, Tiradentes e a Travessa 1, em Guia Lopes. Na mesma publicação está previsto ainda o recapeamento da rua Macias Barbosa no mesmo município. As obras estão orçadas em R$ 805.166,89 mil. Também deve receber asfalto a rua Nossa Senhora das Mercês, em Ladário, com investimentos que podem chegar a R$ 424.785,35.

Cassilândia também foi contemplada. Os investimentos estão orçados em R$ 3.579.759,01, para contemplar diversas ruas. As vias do município de Vicentina receberão outro grande montante em investimentos, orçado em R$ 2.449.297,96 milhões. Com o valor deverão ser recapeadas e asfaltadas diversas ruas no setor 1 (Distrito Sede) e Setor 2 (Vila Rica).

Também foi lançado no DOE, o edital para construção da 2ª etapa do Campo Zé Tabela, em Dourados. A obra está avaliada em R$ 416.518,93 e a tomada de preços acontece no dia 23 de janeiro, às 9 horas, na sede da Agesul, na Capital.