Governo lança programa para o crescimento de cooperativas no Estado

Para estimular o desenvolvimento do cooperativismo em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado lançou nesta sexta-feira (23), em Dourados, um programa estadual específico para o segmento.

Elaborado em parceria com o Sistema OCB/MS, o Programa Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento do Cooperativismo em Mato Grosso do Sul (Procoop) vai criar um ambiente favorável para o crescimento de cooperativas, responsáveis por 10% do PIB estadual.

Segundo o governador Reinaldo Azambuja, Mato Grosso do Sul vive um boom de cooperativas e o programa voltado ao segmento, com política específica de apoio ao setor, será de grande valia para o Estado. “O programa é um instrumento para fortalecermos o sistema de cooperativismo em Mato Grosso do Sul, que atua em todas as áreas, como agropecuária, crédito, saúde, infraestrutura e transporte, entre outras”, pontuou Reinaldo Azambuja, que ainda destacou o setor como fonte de geração de oportunidades de emprego e renda.

Atualmente, existem em Mato Grosso do Sul 107 cooperativas registradas no Sistema OCB/MS. Juntas, elas reúnem aproximadamente 200 mil cooperados e empregam mais de sete mil pessoas.

“O desenvolvimento das cooperativas está ligado ao desenvolvimento econômico do Estado. O cooperativismo é um segmento que vem crescendo muito e se diversificando, por isso o Procoop é uma grande oportunidade de alavancarmos todo esse processo”, explicou o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck.

Conforme o secretário da Semagro, o programa vai atuar em vários eixos: estrutura de apoio e governança; créditos e financiamentos para o setor cooperativista; ambiente de negócios e legislação; e educação, pesquisa e inovação.