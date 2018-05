Governo libera mais de R$4 milhões para obras de integração do pantanal

O governo de Mato Grosso do Sul liberou nesta sexta-feira (25), R$ 4.723.086,00 para obras em Rio Negro e anunciou investimentos em ligação que vão integrar o pantanal. O governador Reinaldo Azambuja ainda contou que o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro, Visitará MS.

Azambuja afirmou que autorizou uma obra para ligar Rio Negro a Corumbá, duas regiões do bioma pantaneira. “Hoje estamos fazendo uma rodovia que está lingando da Estrada Parque em Corumbá, a Curva do Leque, até aqui na Estrada do Curichão, e vamos sair da Estrada do Curichão e ligar até a Serra da Alegria e da Serra Alegria até a ponte sobre o rio Taquari, integrando Pantanal do Paiaguás com o Pantanal da Nhecolândia. Essa obra vai custar mais de R$ 20 milhões”, disse.

Em Rio Negro, o governador autorizou a construção de duas pontes de concreto em estradas municipais, no montante de R$ 2,85 milhões: a travessia sobre o Rio Negro, com 50 metros de extensão e seis metros de largura; e a sobre o rio Negrinho, com 30 metros, entre Rio Negro e Rio Verde.