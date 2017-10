Em reunião com representantes do STICCG (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Derivados de Campo Grande), com diretores da JBS e o governador, Reinaldo Azambuja, na tarde desta sexta-feira (20) na Governadoria, ficou decidido que as unidades voltam a abater o gado na semana que vem.

De acordo com o presidente do STICCG, Vilson Gimenes Gregório, o governo fez um acordo com representantes da JBS para normalizar os trabalhos das sete unidades do Estado. O sindicato aponta que a medida garante o emprego de 18 mil pessoas.

“A situação da JBS é muito complicada, pois ninguém se sente seguro em vender a prazo para o frigorífico do grupo. Os diretores do grupo negociaram com o governo do Estado para pagarem o que devem e dessa forma fazer com que os trabalhos voltem ao normal”, disse Gregório.

“Estamos mais aliviados, pois nossos empregos estão mantidos e isso garante o trabalho de pelo menos 18 mil funcionário no Mato Grosso do Sul”, comemorou.

O sindicalista garante que os abates nos frigoríficos do Estado voltarão na próxima terça-feira (24).