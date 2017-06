Governo realiza 2º Seminário O Papel do Estado no Século XXI

Para debater os desafios e aprimorar a gestão pública, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) e Fundação Escola de Governo (Escolagov), realiza nos dias 8 e 9 de junho, das 8h às 17h30, o 2º seminário: O Papel do Estado no Século XXI.

O evento tem como objetivo promover o debate entre os servidores e tratar sobre o papel e as funções do Estado, apresentar conhecimentos, provocar reflexões e fomentar debates sobre temas estruturantes como modelos de desenvolvimento, inovação e governança, sustentabilidade, finanças públicas, modelagem de estrutura e gestão de resultados. Também serão tratadas estratégias que favoreçam a ampliação da eficiência e qualidade dos serviços públicos.

O diretor-presidente da Escola de Governo, Wilton Paulino, reforça que a proposta é criar espaços para reflexão e debate que fortaleçam a consciência da importância do servidor público. Cada secretaria participará com quatro representantes estratégicos, responsáveis pelas entregas de governo, que irá levar as necessidades de seu setor para construir uma solução.

“Queremos nesse processo, principalmente, despertar o interesse contínuo do servidor pela capacitação que é a ferramenta que propicia melhorias significativas no trabalho prestado à sociedade. Vamos trazer informações sobre inovação com Ricardo Senna da Semagro [Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar], o olhar da empresa privada com Cláudio Mendonça do Sebrae. E também homenagear os 40 anos do Estado, falando sobre a trajetória e a evolução da gestão pública em MS. No final do evento, vamos convidar os servidores participantes a elaborar cinco propostas para a gestão pública. Elas serão construídas em oficina no dia seguinte e contarão com apoio da Secretaria de Governo para que os projetos possam ser implementados”, contou Wilton.

Entre os temas que serão abordados estão a palestra O Papel das Escolas de Governo, ministrada pelo diretor de educação continuada da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Paulo Marques, e na iniciativa privada Claudia Mendonça do Sebrae MS. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do site da Fundação.