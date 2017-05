Governo repudia entrega de alimentos supostamente vencidos e apura denúncia

Caso seja constatada alguma irregularidade neste processo serão tomadas as medidas cabíveis

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), determinou a apuração rigorosa de denúncias sobre entrega de cestas básicas em aldeias indígenas com alimentos supostamente vencidos e com um dos itens em processo de deterioração.

A empresa responsável pelo fornecimento e entrega de cestas básicas em aldeias indígenas, nos municípios de Aquidauana, Anastácio e Miranda foi notificada a prestar esclarecimentos sobre a denúncia veiculada na imprensa. O governo destaca que supervisiona e monitora o processo de distribuição, desde a embalagem das cestas até a entrega às famílias beneficiadas – cabendo à contratada realizar o controle de qualidade dos itens. Caso seja constatada alguma irregularidade neste processo serão tomadas as medidas cabíveis com responsabilização da contratada, conforme disposições do contrato.