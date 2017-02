Governo Trump inicia onda de detenções de imigrantes

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está avançando com suas medidas de repressão à imigração ilegal, lançando uma onda de deportação de imigrantes sem documentos nos Estados Unidos.

O aumento da repressão em várias cidades resultou na detenção de centenas de imigrantes no país nesta semana, de acordo com procuradores e grupos de advocacia, que dizem esperar que a maioria dos detidos seja deportada.

Os imigrantes foram cercados nas zonas metropolitanas de Atlanta, Austin, Texas, Charlotte e no sul do estado da Califórnia, de acordo com as fontes.

A Agência de Imigração e Alfândega disse que o aumento da repressão começou na segunda-feira e foi concluído nesta sexta-feira. Autoridades confirmaram a ação apenas em Los Angeles e Atlanta.

A agência disse que 160 estrangeiros foram presos em seis regiões próximas a Los Angeles nesta semana e disseram que cerca de 150 deles têm histórico criminal. Dos outros dez, cinco deles foram deportados. Fonte: Dow Jones Newswires.