O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai abrir em agosto deste ano, licitação para reformar o aeroporto do município de Bonito. A informação foi publicada nesta segunda-feira (9), no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com a publicação, o Executivo realizará a contratação de uma empresa especializada para execução de obras de restauração da pista de pouso, pista de táxi e pátio para estacionamento de aeronaves do aeroporto de Bonito.

Atualmente, a cidade é um dos principais pontos turísticos do estado e atrai pessoas de todos os cantos do mundo. As empresas interessadas devem apresentar suas propostas no dia 9 de agosto, a partir das 9h, na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, bloco 14 – Parque dos Poderes, em Campo Grande.