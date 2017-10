Governo vai abrir processo seletivo para profissionais da Língua Brasileira de Sinais

As inscrições começam no dia 09 e vão até 13 de outubro

O Governo do Estado vai abrir no dia 09 de outro Processo Seletivo para seleção de voluntários que vão atuar por tempo determinado (oito meses) como alfabetizadores, coordenadores de turmas e tradutores intérpretes da Língua Brasileira de Sinais.

As inscrições estarão abertas no período de 09 de outubro a 13 de outubro de 2017, mediante entrega do cadastro de inscrição e Curriculum Vitae. Deverão ser anexadas as cópias dos seguintes documentos: Registro Geral de Identidade – RG, Cadastro de Pessoa Física – CPF, Titulo de Eleitor, Comprovantes de escolarização e experiência anterior, preferencialmente em Educação de Jovens e Adultos.

O cadastro de inscrição e o modelo de Curriculum Vitae estarão disponíveis no site da SED.

As funções a serem desempenhadas serão referentes à composição de alfabetizadores, coordenadores de turmas e tradutores intérpretes da Língua Brasileira de Sinais, para atender, exclusivamente, ao Programa Brasil Alfabetizado – PBA, nos municípios signatários do termo de adesão em parceria com SED, mediante o pagamento de bolsa-auxílio, conforme valores estão informados no edital disponível no diário oficial do Estado desta quarta-feira (04).