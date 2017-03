Governo vai assumir obra de acesso a rodovia em polo empresarial da Capital

Em encontro com os empresários do Polo Empresarial Norte de Campo Grande, realizado na manhã desta sexta-feira (3), o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck assumiu publicamente o compromisso de que o governo do Estado vai assumir a obra de melhoria no acesso de entrada e saída do local à rodovia BR-163. “Assim que conseguirmos a autorização da ANTT e do DNIT para fazer o acesso, o governo do Estado se compromete a realizar a obra”, afirmou o secretário.

Jaime Verruck recebeu a solicitação da Associação de Empresários do Polo Empresarial Norte (Assepen) no evento realizado na sede da EcoMáquinas, que contou com uma exposição das empresas instaladas no local e seus produtos.

O secretário lembrou que o governo do Estado, desde 2015, tem recebido e atendido as reivindicações da região. “No ano passado nós iniciamos a obra de asfaltamento do local. Temos dado uma atenção especial aos núcleos industriais existentes no Estado, utilizando os recursos do FAI (Fundo de Apoio à Industrialização) para dotar esses espaços com infraestrutura adequada para oferecer condições de competitividade aos nossos produtos”, disse.



O encontro contou com a presença do presidente da Assepen, Luclécio Festa, do senador Pedro Chaves, do presidente da ACICG, João Carlos Polidoro e do diretor-superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça.