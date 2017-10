Governo vai investir mais de R$ 200 mil em pontes no Estado

O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou nesta terça-feira (24) mais R$ 217.937,90 mil em investimentos para 13 pontes de Mato Grosso do Sul. A publicação do resultado da licitação está na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Os mais de R$ 200 mil destinam-se a elaboração de projetos executivos, estudos e orçamentos de 13 pontes localizadas em rodovias estaduais, municipais e em áreas afetadas por enchentes e inundadas. Com o novo pacote de projetos serão beneficiados os municípios de Água Clara, Anastácio, Batayporã, Bodoquena, Coronel Sapucaia, Glória de Dourados, Porto Murtinho, Rio Negro e Rio Verde do Mato Grosso.

O prazo para execução dos projetos é de 120 dias. Confira a publicação na íntegra na página 45.