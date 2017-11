Grave acidente mobiliza polícia e bombeiros na MS-475

Um grave a acidente na MS-475, próximo a Guassulândia, em Glória de Dourados na manhã desta terça-feira (14) mobiliza policiais e bombeiros.

De talhes do acidente ainda são desconhecidos por que o local é de difícil acesso, mas de acordo com informações do site Vicentina Online a Polícia Militar de Glória de Dourados informou que se trata de acidente envolve duas caminhonetes. Já os Bombeiros de Ivinhema foram comunicados de um acidente envolvendo um carro.

Ainda segundo apurado, ambulâncias de Jateí e Glória de Dourados estão no local. Não há informação de quantas pessoas se feriram e o estado de saúde delas.