Grávida dá a luz na rua ao voltar de mercado

Uma mulher de 30 anos, que não teve o nome divulgado, deu a luz ao sexto filho no meio da rua. O fato aconteceu na noite de terças-feira (23) no município de Aquidauana, localizado a 143 quilômetros de Campo Grande.

De acordo informações do site Jornal Notícias do Estado, a mulher foi até o mercado na na Vila Pinheiro e quando voltava para casa, começou a sentir dores e logo em seguida a criança nasceu, não dando tempo para solicitar ajuda para levar até o hospital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local da ocorrência, na Rua João Pace, a equipe se deparou com a mãe deitada ao solo, consciente e orientada, com seu recém-nascido do sexo masculino.

Foi feita a assepsia do bebê, já que a placenta entrou em contato com a terra, podendo gerar alguma contaminação. Mãe e filho foram levados para o Hospital Regional de Aquidauana para procedimentos médicos e passam bem.