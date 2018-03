Uma mulher grávida, de 22 anos, acompanhada da filha de 5 anos lutou com um ladrão e impediu um roubo na noite desta segunda-feira (12), em Três Lagoas, cidade a 338 km de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher estava passeando com a filha no bairro Paranapungá, quando percebeu que um homem se aproximou. A gestante tentou se afastar, mas foi impedida pelo homem que anunciou o assalto.

O ladrão se aproximou e disse, segundo o registro policial que não iria fazer nada com ela e roubou seu celular e carteira. A mulher reagiu, lutou com o homem e impediu o roubo. O autor fugiu.

Um homem que passava pelo local, parou para ajudar a gestante e perseguiu o assaltante, que foi detido e levado para a delegacia. A gestante recebeu atendimento após reclamar de dores.