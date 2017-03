Familiares de Adriana Fontoura, de 29 anos, estão desesperados após a jovem desaparecer na noite de domingo (29), no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Segundo informações de amigos, a garota está grávida de seis meses e passa por problemas financeiros.

Ao Portal JD1, uma amiga próxima de Adriana, disse que por volta das 23h, a jovem saiu de casa sem avisar ninguém e deixou o aparelho celular e documentos pessoais. Ao se deparar com o sumiço da garota os familiares entraram em desespero. “A mãe dela falou, algum tempo atrás quando ela morava em Pedro Gomes, estava depressiva e também sumiu de casa. Mas o nosso desespero é que ela está grávida de seis meses e precisa de cuidados com o bebê”, disse a amiga.

Segundo o namorado, Adriana possui algumas dívidas e estava abatida por causa deste problema.“Apesar de trabalhar em uma loja no shopping Campo Grande, ela está com algumas dívidas e não consegue dinheiro para quitá-las. Com isso percebi que ela estava bastante abatida nessas últimas semanas”, relatou o namorado de Adriana.

Após 14 horas sem informações da jovem, familiares e amigos estão desesperados. “Conhecemos e entramos em contato com todos os parentes de Adriana aqui em Campo Grande, e todos falaram que não viram ela. Não sabemos por onde ela deve ter ido.” comentou uma das amigas.

Alguma informação sobre o paradeiro de Adriana podem ser repassadas paras os números 99176-5370, 99127-4545 ou para a polícia.