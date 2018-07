Grazielle Machado é destaque nas redes sociais

A Deputada Grazielle Machado (PSD) foi a mulher mais votada na última eleição na história de Mato Grosso do Sul. Ela ja passa de 115 mil seguidores no Facebook ficando a frente até mesmo do governador do Estado.

Essa semana a deputada lançou sua conta no IGTV, uma nova plataforma do aplicativo Instagram, que oferece a proposta da produção de vídeos mais longos, facilitando e aumentando o vínculo com o público. Seu canal vai mostrar “Histórias de vida” da população sul-mato-grossense.

“Precisamos estender e ampliar nosso contato com as pessoas. Aquele cenário no qual os políticos ficavam apenas em suas cadeiras na Casa de Leis mudou. Precisamos entender a realidade das pessoas, debater política e saber realmente do anseio e necessidades de todas as regiões. E por certo as mídias sociais é um instrumento eficaz e muito importante para tal fim”, enfatiza a parlamentar.

Conforme a estudante do curso de direito do quinto semestre da Universidade Católica Dom Bosco, Mariana Bisognin, as mídias sociais ajudam a conhecer mais a atuação dos políticos. “Temos a oportunidade de ter mais acesso sobre as propostas dos candidatos para a escolha do voto, precisamos utilizar tecnologias como esta para conhecer em quem estamos votando, afinal, são pessoas como nós.”