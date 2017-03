Greve da Educação: Aulas da Rede Estadual serão repostas nos primeiros sábados do mês

As aulas da Rede Estadual de Ensino referentes ao período de 15 a 17 de março da Greve Geral da Educação contra a Reforma da Previdência serão repostas nos dias 1º de abril, 6 de maio e 3 de junho, segundo nota da Secretaria de Estado de Educação (SED).

De acordo com a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul em todo o Estado 94% das Escolas da Rede Estadual e das Redes Municipais paralisaram as atividades nesta quarta-feira (15). Na rede estadual 257 mil estudantes, dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, não tiveram aula.

Em nota, a SED destacou que nos municípios em que o transporte escolar seja indispensável para os estudantes nos dias da reposição, “as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) deverão, em consonância com as Prefeituras, propor outras datas”.

Segundo a Secretaria a “decisão não só evitará prejuízos financeiros como é justa com os professores que não aderiram à paralisação do período”.