Greve dos caminhoneiros adia Cine Autorama na capital

O projeto Cine Autorama que seria realizado a partir desta quarta-feira (30), em Campo Grande, teve de ser adiado em virtude da greve dos caminhoneiros e a crise do abastecimento.

De acordo com os organizadores, a situação impediu que a van com a equipe e equipamentos chegassem até a capital do Mato Grosso do Sul.

As sessões aconteceriam na Praça do Papa nos próximos dias 30 e 31 de maio e 1 e 2 de junho.

O público que havia garantido sua vaga para a participação terá prioridade de inscrição quando vagas para as novas datas forem abertas.

As novas datas serão divulgadas em breve.