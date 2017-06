Greve dos médicos da Prefeitura entra no 3° dia

A greve dos médicos da Prefeitura de Campo Grande por reajuste salarial chegou ao terceiro dia nesta quarta-feira (28). Apesar da decisão da Justiça de suspensão, o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sinmed-MS) mantém a greve.

Na segunda-feira (26), o Sindicato recebeu notificação para suspender a greve sob multa diária de R$ 10 mil. “O sindicato foi notificado e a assessoria jurídica recorreu à decisão com base em uma jurisprudência.”.

O Sindicato rebateu as acusações da ilegalidade da greve. “O processo está na Justiça e quem vai decidir sobre a ilegalidade da greve é o juiz”, ressaltou.

De acordo com o Sinmed-MS, cerca de 90% da categoria aderiu a greve. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 30% dos atendimentos vão paralisar, cumprindo o que é permitido por lei para serviços essenciais.

A paralisação foi decidida em assembleia no último dia 19 de junho. Os médicos reivindicam melhorias salariais, já que segundo o Sinmed-MS a categoria está há três anos sem reajuste.

A prefeitura destacou que continua dialogando com os médicos, mesmo que a Justiça tenha dado parecer favorável ao fim da greve. Uma nova proposta será apresentada a categoria amanhã (29).

Suspensão

A Justiça acatou a solicitação da Procuradoria Geral do Município, alegando que o Sindicato dos Médicos decidiu entrar em greve sem que as negociações fossem esgotadas e com salário da categoria em dia. A multa para o descumprimento da decisão é de R$ 10 mil por dia.