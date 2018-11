Médicos do Hospital do Câncer Alfredo Abrão em Campo Grande deflagaram uma greve nesta segunda-feira (5), eles paralisaram os atendimentos ambulatoriais devido o atraso no pagamento.

Por meio de nota, a assessoria de comunicação do hospital confirmou a greve, entretanto, esclareceu que a paralisação afeta somente as consultas. “Os demais atendimentos como quimioterapias, radioterapias, cirurgias, exames (raio x, tomografias, laboratoriais, etc), campanha novembro azul, emergenciais/urgências, estão sendo realizados normalmente”.

Outro trecho da nota diz que “as atividades médicas no hospital serão retomadas em sua totalidade assim que solucionadas as pendências”. A assessoria de comunicação do hospital informou também que, "por enquanto as consultas suspensas não tem previsão de reagendamento".