Greve gera aumento de preços em produtos hortifruti

O reflexo da greve dos caminhoneiros contra a alta dos combustíveis, que chegou ao 5º dia consecutivo nesta quinta-feira (25) e irá afetar a mesa dos consumidores sul-mato-grossenses.

Em entrevista a Edimilson Verati, presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados, o JD1 Notícias apurou que devido a falta de produtos na Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa), o setor de hortifruti terá os valores aumentados no repasse aos consumidores. "Nós sentimos aumento de valores somente em produtos do Ceasa como verduras, legumes e frutas do setor hortifruti. Quando normalizar a logística e todos os produtos forem entregues, caso algum produto tenha aumentado, os supermercados somente irão repassar os preços", afirma.

O presidente destaca ainda que não existe recomendação da categoria de alterar nos produtos de mercearia como massas e bolachas, exceto se o produto já chegou mais caro dos fornecedores. "Toda vez que um produto falta é aumentado o preços nos supermercados, mas o setor de mercearia não foi afetado", finaliza.

Os supermercados não receberam até o momento nenhuma carga de produtos de mercearia e consequentemente não houve alteração de preço.