Greve Geral: manifestantes interditam rodovias do Estado

Cerca de 40 integrantes do Movimento Sem Terra (MST), interditam totalmente, neste momento, a BR 262, no KM 19, em Três Lagoas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição começou por volta das 5h35 da manhã de hoje e a previsão para a pista ser liberada é por volta das 9h.

Também há uma interdição total, no KM 5 da BR-262. Cerca de 50 manifestantes estão no local. A equipe da PRF está no local das duas interdições.

Greve

A paralisação e é uma reação dos trabalhadores às reformas econômicas do governo de Michel Temer (PMDB) e é organizada por centrais sindicais de todo o país.

A Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS), estima que 95% das escolas paralisem as atividades. Professores e funcionários administrativos de escolas públicas do estado devem se unir na manifestação

O atendimento na maioria das agências bancárias de Campo Grande e região também será prejudicado. Segundo a assessoria do Sindicato dos Bancários, a categoria aderiu, mas depende de cada bancário decidir se abrem as agências para atender a população ou não.

O objetivo da paralisação nacional é chamar a atenção das autoridades sobre a insatisfação dos trabalhadores que são contra a Reforma Trabalhista.