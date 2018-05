Greve não afeta Santa Casa de Campo Grande

Apesar das manifestações dos caminhoneiros, que estão acontecendo em todo país estar ocasionando a falta de produtos no mercado, a Santa Casa de Campo Grande informou que o estoque do hospital continua dentro dos padrões normais. A greve que já dura cinco dias está afetando postos de combustíveis, comércios e outros em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a assessoria, o hospital não está com falta de medicamentos ou insumos hospitalares. Contudo, a partir da próxima semana, caso a greve continue, será feito um levantamento do estoque.

Segundo o hospital, caso seja necessário ter mais insumos hospitalares, a Santa Casa irá analisar a possibilidade de comprar ou emprestar de outros hospitais da cidade. Ao contrario do que foi divulgado em outras mídias, o local não solicitou o apoio das Forças Armadas para receber os materiais, ainda.