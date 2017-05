Greve promete paralisar 85% das escolas estaduais em MS

A Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) promete paralisação em pelo menos 85% das escolas estaduais em todo o Mato Grosso do Sul. A mobilização dos professores acontecerá nesta terça-feira (30) para cobrar reajuste de 7,64%.

Conforme o presidente da federação, Roberto Magno Botareli, o governo não está cumprindo com a lei. “O governo não está cumprindo com a lei de número 200, que estabelece a política salarial dos professores. O reajuste deveria ser 7,64% desde janeiro deste ano. No início do ano o governo pediu calma devido as dificuldades econômicas do Estado, mas como até agora não houve negociações resolvemos parar”, disse.

Ainda de acordo com o representante dos professores no Estado, a classe não aceitará ficar sem reajustes.

A assessoria de comunicação da Fetems informou que a concentração dos professores acontecerá amanhã a partir das 8h na avenida do Poeta no Parque dos Poderes. A assessoria não soube informar qual o percurso que a passeata irá realizar.