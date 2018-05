Grupo auxiliará gestão da Praça Esportiva Elias Gadia

A Prefeitura de Campo Grande vai implantar nesta quinta-feira (17), às 18h, o Grupo Gestor da Praça Esportiva Elias Gadia,no bairro Taveirópolis quando dará posse aos participantes. Ao todo serão 12 membros que auxiliarão a administração municipal na gestão do local.

O objetivo é dar voz a população e fazer com que as decisões da praça sejam tomadas coletivamente. A Fundação Municipal de Esportes – Funesp fez reuniões nos últimos meses com os frequentadores do local e no último dia 19 de abril teve a definição dos membros do Grupo Gestor, que foram escolhidos pela comunidade.

Na quinta-feira (17), as atividades terão início às 18h e, na ocasião, serão realizadas as oficinas de esporte e lazer que já acontecem na Praça Elias Gadia como ginástica, ritmos, beach tennis e funcional.

Gestão compartilhada

Campo Grande já tem Grupos Gestores nos Parques Ayrton Senna, Tarsila do Amaral, Belmar Fidalgo e no Autódromo Internacional. A meta da Prefeitura é implantar os grupos em todos os equipamentos de esporte e lazer.