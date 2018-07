Um grupo de assaltantes, composto por cerca de 15 a 20 homens, roubou o dinheiro e atearam fogo em um carro-forte, nesta segunda-feira (16). O caso aconteceu no município de Santa Mônica, no Paraná. O assalto ocorreu na região de fronteira entre o Paraguai e o estado paranaense. A suspeita é de que os criminosos sejam membros do Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com o Porã News, os assaltantes utilizaram pelo menos dois veículos brasileiros para o assalto. O grupo teria interceptado o carro-forte e rendido os vigilantes. Em seguida, atearam fogo no transporte da empresa de valores.

Segundo o site de notícias, as vítimas informaram aos policiais que os ladrões teriam sotaque brasileiro. No local, foi encontrado “miguelitos” (uma espécie de cruz formada por pregos entrelaçados para furar pneus de carros). O montante roubado ainda não foi informado.

Ainda conforme o Porã News, a empresa não seguiu o protocolo recomendado para o transporte de valores, que é solicitar escolta da Polícia Nacional. A mesma empresa já foi alvo dos assaltantes anteriormente, quando teve cerca de um bilhão de guaranis roubados.