Segundo jornalista paraguaio, integrantes foram vistos no Estado do Paraná

Um grupo formado por 50 pessoas que assaltaram a sede da empresa Prosegur, na madrugada desta segunda-feira (24), em Cuidad de Leste, já foram localizados. Segundo a imprensa paraguaia, os criminosos fugiram para o Estado do Paraná.

De acordo com a informação do jornalista Iván Leguizamón, do ABC Color, a quadrilha foi vista na região de Itaipulândia (PR). Ainda de acordo com a agência, os ladrões passaram pelos Distritos paraguaios de Santa Fé do Paraná e Hernandarias, que fazem fronteira com o Estado brasileiro e, localizado próximo a região de Foz do Iguaçu (PR).

A Polícia Brasileira pediu reforços para ajudar na localização dos integrantes. Os criminosos fugiram em um speeder atravessando do Rio Paraná.

De acordo com autoridades paraguaias, especula-se que os ladrões roubaram US$ 40 milhões, embora o valor ainda não seja oficial. Segundo a imprensa vizinha, este seria o maior roubo da história registrado no Paraguai.